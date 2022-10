Rencontre avec l’écrivain Gilles Marchand. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

Rencontre avec l’écrivain Gilles Marchand. Librairie Vent de soleil, 21 octobre 2022 18:00, Auray. Vendredi 21 octobre, 18h00 Sur place Gratuit librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566311

Gilles Marchand présente son nouveau roman « Le soldat désaccordé » (Éd. Aux Forges de Vulcain). Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Gilles Marchand présente son roman « Le soldat désaccordé » (Éd. Aux Forges de Vulcain). Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Interrogeant témoins et soldats, il va découvrir la folle histoire d’amour que le jeune homme a vécue au milieu de l’Enfer. Après « Une bouche sans personne », « Des mirages plein les poches », « Requiem pour une apache » (tous en poche et à la librairie), nous retrouvons dans ce conte d’amour universel, la maestria et la finesse de l’auteur. Librairie Vent de soleil 17, rue du Château 56400 AURAY 56400 Auray Morbihan vendredi 21 octobre – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu Librairie Vent de soleil Adresse 17, rue du Château 56400 AURAY Ville Auray Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Librairie Vent de soleil Auray Departement Morbihan

Librairie Vent de soleil Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/

Rencontre avec l’écrivain Gilles Marchand. Librairie Vent de soleil 2022-10-21 was last modified: by Rencontre avec l’écrivain Gilles Marchand. Librairie Vent de soleil Librairie Vent de soleil 21 octobre 2022 18:00 Librairie Vent de soleil Auray

Auray Morbihan