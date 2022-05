Rencontre avec Jeanne Benameur librairie vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

Rencontre avec Jeanne Benameur librairie vent de soleil, 6 novembre 2019 18:00, Auray. Mercredi 6 novembre 2019, 18h00 Sur place Sur réservation librairie.ventdesoleil@gmail.com, 02 97 56 69 11 Rencontre avec Jeanne Benameur à l’occasion de la parution de “Ceux qui partent” RENCONTRE AVEC JEANNE BENAMEUR. à l’occasion de la parution de ” Ceux qui partent” publié aux éditions Actes sud. “Tout ce que l’exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée à l’éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du monde. Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l’homme qui veut fuir son clan, Esther, l’arménienne épargnée qui rêve d’inventer les nouvelles tenues des libres Américaines […]“ Rencontre suivie d’un repas avec l’auteure (sur réservation) librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan mercredi 6 novembre 2019 – 18h00 à 19h30

