Rencontre avec FRANÇOISE LE GLOAHEC librairie vent de soleil, 20 juillet 2020 10:30, Auray. Lundi 20 juillet 2020, 10h30 Sur place gratuit http://www.librairieventdesoleil.fr, librairie.ventdesoleil@gmail.com, 02 97 56 69 11 Rencontre avec françoise le Gloahec auteure de “Sucre Amer” 1967 – Île de La Réunion. Les cinq enfants de la famille Hoareau sont embarqués dans un avion chargé de gamins comme eux. Pourquoi leur mère les a-t-elle forcés à partir ? Quel est donc ce papier qu’elle a signé ?

À l’aéroport d’Orly, Martin s’échappe. Mais ses sœurs et frères sont dirigés vers le centre d’accueil de Paris pour y être « triés ». Émelie, Flora et Youli se retrouvent au foyer de Guéret, protégés par Apollina leur sœur aînée. Dario, un jeune Réunionnais se rapproche d’eux. Pourquoi insiste-t-il autant pour les aider ? Que cache-t-il ? librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan lundi 20 juillet 2020 – 10h30 à 12h00

