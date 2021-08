Auray Librairie Vent de soleil Auray, Morbihan Rencontre avec François de Beaulieu. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Rencontre avec François de Beaulieu. Librairie Vent de soleil, 10 août 2021 17:00, Auray. Mardi 10 août, 17h00 Gratuit 02 97 56 69 11 Rencontre autour de son dernier ouvrage “Mes deux siècles à l’Île-aux-Moines” (Éd. Dialogues) Auteur de nombreux ouvrages consacrés au patrimoine naturel de Bretagne, François de Beaulieu publie son dernier livre dédié à l’Île-aux-Moines. Au travers de ses souvenirs et d’anecdotes réunis auprès des anciens et des plus jeunes, il fait revivre l’âme d’un monde insulaire étrange et familier. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan mardi 10 août – 17h00 à 18h30

