RENCONTRE AVEC ALAIN CAILLÉ librairie vent de soleil, 4 octobre 2019 18:00, Auray. Vendredi 4 octobre 2019, 18h00 Sur place Entrée libre 0297566911, librairie.ventdesoleil@gmail.com Rencontre avec Alain Caillé, animateur de la revue du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales, à l’occasion de la parution de son ouvrage “Extensions du domaine du don” éditions Actes Sud Extensions du domaine du don. Alain Caillé est professeur à l’Université Paris Ouest. Il dirige la Revue du MAUSS, et travaille au décloisonnement des sciences sociales ; contre l’économisme ambiant, il appelle à leur refondation sur la base du « paradigme du don », à la suite de Marcel Mauss dans l’Essai sur le don (1924). Il est l’un des animateurs du mouvement convivialiste. “Extensions du domaine du don” rassemble et synthétise la plupart des fils patiemment tissés par Alain Caillé et ses amis du Mouvement anti-utilitariste en science sociale (MAUSS) depuis près de quarante ans. Longtemps le MAUSS s’est limité à critiquer la montée en puissance de l’économisme et à lui opposer les leçons qu’il est possible de tirer d’un paradigme puissant — celui du don —, issu d’un ouvrage méconnu du grand public qui a nourri la réflexion de nombreux intellectuels et chercheurs, l”’Essai sur le don” de l’anthropologue Marcel Mauss (1925). “Le don, explique Alain Caillé, est un acte chargé d’ambivalence, désintéressé en un sens, mais tout autant intéressé, à la fois libre et obligé.” Cette triple obligation régit en réalité l’essentiel de nos rapports aux autres. Et il faut dès à présent l’universaliser pour jeter les bases d’une véritable philosophie politique alternative, qui permettra de dépasser le néolibéralisme et la vision économiciste des sujets humains. “Extensions du domaine du don” montre à quel point il est éclairant d’étendre l’approche par le don à tous les secteurs de la vie sociale : le jeu, le care, le rapport à la nature, les relations internationales, le sport, l’art, la consommation, les psychothérapies, la religion, la question du pouvoir,… librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan vendredi 4 octobre 2019 – 18h00 à 19h30

