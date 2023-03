Printemps des poètes. Rencontre avec Falmarès. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’Évènement: Auray

Printemps des poètes. Rencontre avec Falmarès. Librairie Vent de soleil, 11 mars 2023 15:00, Auray

Le thème 2023 du Printemps des poètes est « Frontières ». Falmarès, jeune poète guinéen de 21 ans, étudiant à Nantes, présente ses recueils de poésies « Soulagements ». Il est accompagné de lectures à haute voix de poèmes choisis par l'Atelier du lecteur.

Librairie Vent de soleil
17 rue du Château, Auray
Auray 56400 Morbihan

