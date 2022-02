Librairie Vent de soleil – Jean-Michel Fournereau présente le Carna(Vo)cal des Animaux. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Librairie Vent de soleil – Jean-Michel Fournereau présente le Carna(Vo)cal des Animaux. Librairie Vent de soleil, 5 mars 2022 14:00, Auray. Samedi 5 mars, 14h00 Sur place Entrée libre, gratuit. librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566911 Jean-Michel Fournereau présentera le Carna(Vo)cal des Animaux, le samedi 5 mars le disque qu’il a enregistré avec l’Orchestre de Bretagne à l’Opéra de Rennes. Samedi 5 mars. Librairie Vent de soleil Jean- Michel Fournereau présentera le disque qu’il a enregistré à l’Opéra de Rennes. L’idée folle a été de donner la parole aux animaux du célèbre Carnaval des animaux de Saint-Saëns. L’Orchestre de Bretagne joue la partition originale sur laquelle se posent les chants. Jean-Michel Fournereau est le conteur de cette drôle d’histoire écologique, jouant des différentes voix pour faire vivre le texte écrit par Emmanuel Suarez. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan samedi 5 mars – 14h00 à 16h00

