Donnez à lire – Avec le Secours populaire français, offrons un livre à un enfant qui n’en a pas. librairie vent de soleil, 17 octobre 2019 09:30, Auray. 17 octobre – 20 novembre 2019 Sur place librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566911 Avec le Secours populaire français, offrons un livre à un enfant qui n’en a pas ! DONNEZ À LIRE. Le principe de “Donnez à lire” est simple : sur le modèle des épiceries solidaires, et considérant que le livre est nécessaire au mieux vivre, les clients de la librairie sont invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre sera offert à un enfant suivi toute l’année par les équipes du Secours populaire. L’objectif est qu’il puisse goûter à cette activité simple et essentielle qu’est la lecture par le biais d’un livre neuf, choisi dans un esprit de transmission. librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan jeudi 17 octobre 2019 – 09h30 à 12h30

