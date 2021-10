Auray Librairie Vent de soleil Auray, Morbihan Donnez à lire Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

Donnez à lire Librairie Vent de soleil, 18 octobre 2021 10:00, Auray. 18 octobre – 20 novembre Sur place Entrée libre librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566911 La librairie Vent de soleil invite chacun à ajouter un livre jeunesse à ses achats. Ce livre sera offert à un enfant accompagné par le Secours populaire français. Du 16 octobre au 20 novembre, la librairie Vent de soleil et le Secours populaire d’Auray lancent la 6ème édition de « Donnez à lire » pour offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents démunis.

Pendant un mois, les clients de la librairie Vent de soleil sont invités à rajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert à un enfant ou un adolescent qui n’en a pas ou trop peu.

François Busnel renouvelle son soutien à l'opération, en parrainant cette opération. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan

