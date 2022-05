Buffet littéraire avec Marie Darrieussecq librairie vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Buffet littéraire avec Marie Darrieussecq librairie vent de soleil, 7 mars 2020 12:00, Auray. Samedi 7 mars 2020, 12h00 Sur place Gratuit, sur incription. librairie.ventdesoleil@gmail.com, 02 97 56 69 11 C’est autour d’un buffet littéraire que nous pourrons rencontrer et échanger avec l’écrivaine Marie Darrieussecq. Marie Darrieussecq a du métier ; traductrice, psychanaliste et écrivaine. Avec une régularité de métronome, elle livre au lecteur, au choix, un récit frôlant le fantastique, ou, au contraire, un récit réaliste, reflet de la vie quotidienne d’une femme du XXe-XXIe siècle et reflet de l’actualité des mois qui ont précédé l’écriture du livre. “La mer à l’envers“, son dernier ouvrage, appartient à cette seconde veine. C’est l’histoire de Rose Goyenetche, psychologue, mariée, qui s’offre une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, quand soudain un bruit inattendu la réveille en pleine nuit. Qu’est-ce ? Un canot débordant de réfugiés venus d’Afrique. La Mer à l’envers , éditions P.O.L, 2019 librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan samedi 7 mars 2020 – 12h00 à 14h30

