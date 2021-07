Auray Librairie Vent de soleil Auray, Morbihan Apprends à dessiner la lune ! Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Apprends à dessiner la lune ! Librairie Vent de soleil, 23 juillet 2021 15:00-23 juillet 2021 17:30, Auray. Vendredi 23 juillet, 15h00 Entrée libre 0297566911 Atelier-dessin avec Oreli Gouel, illustratrice. Dans le cadre de « Partir en livre », manifestation qui promeut la lecture auprès des jeunes, Oreli Gouel, illustratrice, propose de dessiner la lune. Dans l’album «Mais où est donc tombée la lune ?», écrit avec Daniel Allaire, les jumelles Libe et Lulle jouent à cache-cache avec l’astre de la nuit. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan vendredi 23 juillet – 15h00 à 17h30

