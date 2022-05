30 ans de la librairie Vent de soleil librairie vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

Morbihan

30 ans de la librairie Vent de soleil librairie vent de soleil, 31 octobre 2019 18:00, Auray. Jeudi 31 octobre 2019, 18h00 Sur place librairie.ventdesoleil@gmail.com, 0297566911 Apéritif-concert : Musique irlandaise (avec Hèlène & Olivier) et blugrass (avec Dého et consors)) Lancement des festivités: Apéritif, buffet concert afin de débuter un mois de rencontres et animations littéraires. le jeudi 6 novembre – Rencontre avec Jeanne Benameur, autour de son roman”Ceux qui partent” (éd. Actes Sud) Le samedi 9 novembre – Rencontre autour de Pier-Jakez Hélias (parrain de la librairie)

(parrain de la librairie) Le jeudi 14 novembre – Lecture musicale de tankas avec Cookie Allez.

Le vendredi 15 novembre – Rencontre avec Roland Becker (autour des soeurs Goadec et presentation du disque-album “Musique bretonne aux confins du 18e Siècle“.

(autour des soeurs Goadec et presentation du disque-album “Musique bretonne aux confins du 18e Siècle“. Mardi 26 novembre – Rencontre avec Valentine Goby, autour de son roman “Murène” (éd. Actes Sud) librairie vent de soleil , 17 rue du Château, 56400 auray 56400 Auray Kerdroguen Morbihan jeudi 31 octobre 2019 – 18h00 à 20h30

Détails Heure : 18:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu librairie vent de soleil Adresse , 17 rue du Château, 56400 auray Ville Auray lieuville librairie vent de soleil Auray Departement Morbihan

librairie vent de soleil Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auray/

30 ans de la librairie Vent de soleil librairie vent de soleil 2019-10-31 was last modified: by 30 ans de la librairie Vent de soleil librairie vent de soleil librairie vent de soleil 31 octobre 2019 18:00 auray Librairie Vent de soleil Auray

Auray Morbihan