24è Fête de la Librairie Indépendante. Librairie Vent de soleil, 23 avril 2022 15:00, Auray. Samedi 23 avril, 15h00 Sur place Entrée libre 02 97 56 69 11 En cette fête de la San Jordi, les libraires offriront à leurs clients un livre ou une rose. L’Atelier du lecteur proposera des lectures impromptues à haute voix. Chaque année, la journée de la San Jordi est l’occasion pour les libraires indépendants de réaffirmer le combat qu’ils mènent pour protéger leur métier et de célébrer avec tous les lecteurs leur amour des livres de papier. Les libraires offriront à leurs clients un livre ou une rose. L’Atelier du lecteur proposera des lectures impromptues à haute voix. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan samedi 23 avril – 15h00 à 18h00

