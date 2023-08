« 48 fois la mer », lectures à haute voix par Marc Roger. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’Évènement: Auray

« 48 fois la mer », lectures à haute voix par Marc Roger. Librairie Vent de soleil Auray, 6 septembre 2023 17:30, Auray

« 48 fois la mer » est un florilège d'extraits de textes de Isabelle Autissier, Georges Perros, Colette, Louis Guilloux, Maylis de Kerangal, Yvon Le Men… et bien d'autres.

Mercredi 6 septembre, 17h30

Marc Roger, lecteur public, organise des lectures partout en France et principalement dans des librairies. Il réalise de janvier à décembre 2023, un voyage à pied, de lectures itinérantes, le long des côtes françaises, de Bray-Dunes dans le Nord jusqu'à Hendaye.

« 48 fois la mer » est un florilège d'extraits de textes de Isabelle Autissier, Georges Perros, Colette, Louis Guilloux, Maylis de Kerangal, Yvon Le Men… et bien d'autres.

Librairie Vent de soleil
17, rue du Château
56400 AURAY

