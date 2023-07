Rémi Lecocq-Jestin en dédicace : « Je suis ton père ? » Librairie Vent de soleil Auray, 17 juillet 2023 10:00, Auray.

Rémi Lecocq-Jestin en dédicace : « Je suis ton père ? » Librairie Vent de soleil Auray Lundi 17 juillet, 10h00

« Je suis ton père ? » est l’histoire de quatre frère et sœurs un peu trop soudés. Paul est le seul garçon de la fratrie et a toujours été protégé par Samuelle, Léonie et Charlotte, ses sœurs. Le jeune homme souhaite devenir papa. Les quatre trentenaires profitent de leurs nombreuses réunions familiales pour partager leurs problèmes et évoquer leurs projets… Donjon Éditions.

Librairie Vent de soleil 17, rue du Château 56400 AURAY Auray 56400 Morbihan