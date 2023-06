Rencontre avec l’écrivain Jean-Michel Le Boulanger. Librairie Vent de soleil Auray Auray Catégories d’Évènement: Auray

Morbihan Rencontre avec l’écrivain Jean-Michel Le Boulanger. Librairie Vent de soleil Auray, 16 juin 2023 17:30, Auray. Rencontre avec l’écrivain Jean-Michel Le Boulanger. Librairie Vent de soleil Auray Vendredi 16 juin, 17h30 Jean-Michel Le Boulanger est élu en 2021 président du festival Étonnants voyageurs. Il présente ses ouvrages, « Mon pays dans le ciel » et « Flanchec » – Éd. Goater, « Raz de Sein » – Éd. Locus Solus. Vendredi 16 juin, 17h30 1 Jean-Michel Le Boulanger a été président du Port-musée de Douarnenez. En mars 2010, il est conseiller de la Région Bretagne, dont il devient vice-président chargé de la Culture et des pratiques culturelles. En 2021, il est élu président du festival Étonnants voyageurs, organisé chaque année à Saint-Malo. Il présente ses derniers ouvrages, « Mon pays dans le ciel » et « Flanchec » aux Éditions Goater, « Raz de Sein » aux Éditions Locus Solus. Librairie Vent de soleil 17, rue du Château 56400 AURAY Auray 56400 Morbihan Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Auray, Morbihan Autres Lieu Librairie Vent de soleil Adresse 17, rue du Château 56400 AURAY Ville Auray Departement Morbihan Lieu Ville Librairie Vent de soleil Auray

