Auray, le lundi 16 mai à 16:00

Echasses Bretonnes, parade de cirque, concerts; tout est réuni pour féter la Bretagne au Port de Saint Goustan. Depart de la mairie d’Auray pour arrivée au Port et investir le village ou alterne concerts et arts de la rue

Entrée libre

Rencontre festive autour des arts du cirque et de la rue Auray Place du rolland Auray Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T16:00:00 2022-05-16T23:30:00

