Les Nuits Soniques à la Chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit, 20 septembre 2019 19:00, Auray.

20 et 21 septembre 2019 Sur place Concerts 10 euros en prévente – Samedi après-midi gratuit https://lesnuitssoniques.com/billetterie

Musiques actuelles, performances graff, ateliers de création : 2 jours d’une expérience immersive, éphémère et participative dans une chapelle désaffectée

Les 20 et 21 septembre, les Nuits Soniques investissent la Chapelle du Saint-Esprit (Auray) pour une expérience immersive inédite et une programmation artistique unique : deux soirées de découvertes musicales des scènes émergentes indépendantes rock, pop et électro (MADAM, S B R B S, Trainfantome, Orage Plastique, Genoux Vener, Péroké) et un après-midi d’ateliers créatifs et participatifs, tout à la fois graphiques et sonores, à l’attention du grand public et en particulier des familles. Le tout au sein du plus vieil édifice de la Ville, entièrement scénographiée par des Street Art-artistes, dans un univers Urbex dans lequel la nature reprend ses droits…

Chapelle du Saint-Esprit Place du four Mollet 56400 Auray Kerdroguen Morbihan

vendredi 20 septembre 2019 – 19h00 à 00h30

samedi 21 septembre 2019 – 14h00 à 00h30