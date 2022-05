La rentrée littéraire par les lecteurs eux-mêmes. Brasserie du Pavillon, auray Auray Catégories d’évènement: Auray

La rentrée littéraire par les lecteurs eux-mêmes. Brasserie du Pavillon, auray, 26 septembre 2019 16:00, Auray. Jeudi 26 septembre 2019, 16h00 Sur place Ouvert à tous 0297566911, librairie.ventdesoleil@gmail.com Lors d’un goûter littéraire, les lecteurs et les libraires défendront leurs coups de coeur de la rentrée. Ces romans, même inspirés d’une actualité féroce, sont riches et enthousiasmants . Sur un total de 524 ouvrages à paraître en librairie d’ici fin octobre, ils sont 336 auteurs français à publier un roman ou un récit en cette rentrée littéraire d’automne. Francophones ou étrangers, ces romans sont particulièrement riches et passionnants ! Lecteurs et libraires défendront leurs coups de coeur et en liront quelques extraits. Attendus, comme Jeanne Benameur, Sorj Chalandon ou Hubert Mingarelli, ou découvertes enthousiasmantes, Ahmet Atlan, Anne Pauly ou Edna O’Brien, ces auteurs nous ont ravis. Les thématiques, souvent inspirées de notre actualité féroce, sont pour autant formidablement éclairantes. Jeanne Benameur : “Ceux qui partent” aux éditions Actes Sud

Sorj Chalandon : “Une joie féroce” aux éditions Grasset

Hubert Mingarelli : “La terre invisible” aux éditions Buchet Chastel

Ahmet Altan : “Je ne reverrai pas le monde” aux éditions Actes Sud

Anne Pauly : “Avant que j’oublie” aux éditions Verdier

Edna O'Brien : "Girl" aux éditions Sabine Wespieser

