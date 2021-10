Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Aura Night : Horror Show w/ Worakls, Traf & Aalson Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Aura Night : Horror Show w/ Worakls, Traf & Aalson Chamonix-Mont-Blanc, 29 octobre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Aura Night : Horror Show w/ Worakls, Traf & Aalson 2021-10-29 – 2021-10-29 La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 20 25 Le légendaire Worakls débarque sur la vallée de Chamonix aux coté du célebre duo TRAF et de la révélation Aalson infos@lafoliedoucehotels.com +33 7 82 15 92 73 dernière mise à jour : 2021-10-14 par

