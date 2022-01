Aura des pâquerettes – La Fabrique à Impros / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aura des pâquerettes – La Fabrique à Impros / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 24 mars 2022, Nantes. 2022-03-24

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Théâtre d’impros. Florent Oulkaïd et Antoine Le Frère vous proposent de vivre une heure à perte. Une heure autour d’un sujet très précis mais sans grand intérêt. Une heure où vous n’apprendrez rien de particulier. Une heure enfuie. Une heure aux parfums d’inutile et de surprise. Une heure perdue. De celles qu’on délaisse trop souvent, comme les fleurs en bord de route. Et pourtant… Une heure où tout peut arriver ! Durée : 1h15 Tout public Dans le cadre du Festival d’Impros à la Ruche (24 au 27 mars 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/