Aura des pâquerettes Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Aura des pâquerettes Fabrique à Impros (La), 15 avril 2022, Nantes. 2022-04-15

Horaire : 21:00 22:15

Gratuit : non de 9€ à 12€. Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Tout public Une heure aux parfums d’inutile et de surprises… Deux improvisateurs vous proposent de passer une heure avec eux. Une heure enfuie. Une heure autour d’un sujet très précis, mais sans intérêt réel. Une heure où vous n’apprendrez rien de particulier, ou pas grand-chose. Une heure perdue, de celles qu’on délaisse trop souvent. Comme les fleurs en bord de route. Et pourtant… une heure au cours de laquelle tout peut arriver. Un spectacle proposé par La Fabrique à Impros. Avec : Antoine Le Frère et Florent Oulkaïd. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Aura des pâquerettes Fabrique à Impros (La) 2022-04-15 was last modified: by Aura des pâquerettes Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 15 avril 2022 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique