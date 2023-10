SOLÈNE NORMANT AUPRES DE MON ARBRE Saint-Brieuc, 23 novembre 2023, Saint-Brieuc.

SOLÈNE NORMANT Jeudi 23 novembre, 20h00 AUPRES DE MON ARBRE

Accordéoniste remarquable avec un répertoire personnel qui est une fusion entre l’histoire de l’instrument, la musique classique et les influences modernes de ses rencontres musicales.

AUPRES DE MON ARBRE 13 rue Fardel, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

Café, Bar, Concerts

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

variété