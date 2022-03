Auprès de mon arbre… Musée Louis Vouland, 3 juin 2022, Avignon.

Auprès de mon arbre…

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Musée Louis Vouland

Ou de l’intérêt de la nature en ville… Auprès de notre arbre nous vivons heureux, et profitons du microclimat du jardin au cœur de la ville. L’arbre tutélaire du musée est un érable champêtre. D’avril à octobre, il nous protège de l’ardeur du soleil. Les oiseaux y trouvent refuge, et, au cœur de l’été, les cigales s’y installent. A l’automne il nous offre le spectacle aérien du voyage de ses samares-hélicoptères et de sa frondaison dorée. Mais à quelques jours de l’été, sa masse d’ombre attire « comme une île de fraîcheur au milieu du feu de ce jour, arrête et cueille l’instant. »* Au-delà du plaisir de l’instant et de l’agrément (invitation à la sieste…), à ses côtés, nous rappelons les fonctions utiles de la nature en ville à l’heure du changement climatique et du déclin de la biodiversité. Entre autres vertus, nous évoquerons sa capacité à réduire la température grâce à l’ombre et l’évapotranspiration, à retenir l’humidité, à héberger le vivant… Et nous vous invitons à retranscrire graphiquement ou par les mots ce que ce moment de bonheur « auprès de mon arbre » vous inspire. *Paul Valéry Le jardin est refuge LPO et labellisé Accueil Vélo Le tarif inclut : musée, exposition, jardin et animation 6€/4€ et participation libre et solidaire

Entrée du musée

Rencontre-atelier (dessin / écrit)

Musée Louis Vouland 17, rue Victor Hugo 84000 Avignon Avignon Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00