2022-05-07 15:30:00 – 2022-05-07 17:30:00

"AUPRÈS DE MON ARBRE" – EXPOSITION "LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER ET JARDIN DES PLANTES Montpellier

L'écorce des arbres, sublime matière, les protège. Elle est emblématique pour certains arbres, odorante et colorée pour d'autres. Venez découvrir et explorer ces formes fabuleuses au cours d'une visite accompagnée par un médiateur du musée et un médiateur scientifique. Le voyage commence devant les tableaux de Louis Gauffier au musée Fabre puis se poursuit dans l'historique jardin des plantes de Montpellier pour toucher et sentir ces écorces qui vous raconteront leurs histoires. Sur réservation – de 15h30 à 17h30

musee.fabre@montpellier3m.fr +33 4 67 14 83 00 https://musee-fabre.tickeasy.com/fr-FR/produits

