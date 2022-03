Auprès de mon arbre – bain de forêt Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Auprès de mon arbre – bain de forêt Mios, 4 mai 2022, Mios.

2022-05-04

Mios Gironde Mios EUR 10 10 Venez vous ressourcer grâce aux arbres, vous libérer du stress et vous recharger en énergie par une immersion dans la nature guidée par une praticienne certifiée en sylvothérapie. A partir de 8 ans

