Auprès de mon arbre

2022-07-28 – 2022-07-28

Chêne, hêtre, mais aussi aubépine, néflier, noisetier, venez découvrir la diversité des arbres et arbustes du bocage autour de l’abbaye d’Hambye (Espace Naturel Sensible). Un guide vous fera mieux connaître leurs particularités et usages par l’homme. Gratuit. Prévoir chaussures de rando. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche. Inscription obligatoire : CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06. Rdv entrée de l’abbaye de Hambye

