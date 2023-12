Téléthon Auppegard Catégories d’Évènement: Auppegard

Seine-Maritime Téléthon Auppegard, 6 décembre 2024, Auppegard. Auppegard Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-12-06 10:00:00

fin : 2024-12-07 Rendez-vous à la salle des fêtes d’Auppegard à l’occasion du Téléthon 2024 pour :

– A 9h, lavage de voitures sur le parking

– A 10h , la vente de crêpes, buvettes et enveloppes

– A 10h, un atelier cuisine « Sablés de Noël » pour les enfants

– A 12h, frites, saucisses, buvette

– A 14h, marche autour d’Auppegard avec une boucle de 7 ou 10 kms Une urne sera à votre disposition pour vos dons au profit du Téléthon !.

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Auppegard à l’occasion du Téléthon 2024 pour :

– A 9h, lavage de voitures sur le parking

– A 10h , la vente de crêpes, buvettes et enveloppes

– A 10h, un atelier cuisine « Sablés de Noël » pour les enfants

– A 12h, frites, saucisses, buvette

– A 14h, marche autour d’Auppegard avec une boucle de 7 ou 10 kms Une urne sera à votre disposition pour vos dons au profit du Téléthon !

Rendez-vous à la salle des fêtes d’Auppegard à l’occasion du Téléthon 2024 pour :

– A 9h, lavage de voitures sur le parking

– A 10h , la vente de crêpes, buvettes et enveloppes

– A 10h, un atelier cuisine « Sablés de Noël » pour les enfants

– A 12h, frites, saucisses, buvette

– A 14h, marche autour d’Auppegard avec une boucle de 7 ou 10 kms Une urne sera à votre disposition pour vos dons au profit du Téléthon ! . Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux Détails Catégories d’Évènement: Auppegard, Seine-Maritime Autres Code postal 76730 Adresse Ville Auppegard Departement Seine-Maritime Lieu Ville Auppegard Latitude 49.82909 Longitude 1.02818 latitude longitude 49.82909;1.02818

Auppegard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auppegard/