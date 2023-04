Spectacle d’hypnose Rue Lemarinier, 20 mai 2023, Auppegard.

Le Comité des Fêtes d’Auppegard vous propose un spectacle d’hypnose avec Sebhypnotik et Laure Mony Fleury à la salle des Fêtes d’Auppegard.

Entrée gratuite et seulement sur réservation. Buvette – gâteaux..

2023-05-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Rue Lemarinier Salle des Fêtes

Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie



The Auppegard Festival Committee proposes a hypnosis show with Sebhypnotik and Laure Mony Fleury at the Auppegard Festival Hall.

Free entrance and only on reservation. Refreshment bar – cakes.

El Comité del Festival de Auppegard propone un espectáculo de hipnosis con Sebhypnotik y Laure Mony Fleury en la Sala del Festival de Auppegard.

Entrada gratuita y sólo previa reserva. Refrescos – pasteles.

Das Festkomitee von Auppegard bietet Ihnen eine Hypnoseshow mit Sebhypnotik und Laure Mony Fleury im Festsaal von Auppegard an.

Eintritt frei und nur mit Reservierung. Getränke und Kuchen.

