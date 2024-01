Fête de la Saint Amour : 15ème édition ! Auphelle Peyrat-le-Château, vendredi 9 août 2024.

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2024-08-09 12:00:00

fin : 2024-08-09 00:00:00

La Fête de la Saint Amour est devenue une manifestation incontournable et identitaire du territoire de Vassivière. Quoi de plus sympathique que de célébrer l’amour sous toutes ces formes en famille, entre amis ou en amoureux dans un cadre idyllique au bord du lac de Vassivière.

Cette fête, très attendue de tous, éveillera vos cinq sens tout au long de la journée jusqu’à tard dans la nuit.

Venez profiter d’un des plus beaux feu d’artifice du Limousin !

Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04