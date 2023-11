Lake Motors show Auphelle Peyrat-le-Château, 25 mai 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Unique manifestation départementale unique, le Lake Motors show est l’événement incontournable des riders et des passionnés de belles mécaniques.

Concentration de tous types de motos, trikes, voitures camions et vans dans un cadre idyllique au bord du lac, sur la plage d’Auphelle.

Animations sur le week-end : show bike (concours de la plus belle moto), cascade moto par le pilote limougeaud Florian Bugs (stunt), concours de lancer de moteur, stands, foodtrucks et nombreux partenaires…

Musique : 3 concerts gratuits le samedi soir et un le dimanche après-midi.

Run le dimanche matin pour découvrir le lac de Vassivière et la campagne Limousine avec pot convivial sur le parcours..

2024-05-25 fin : 2024-05-26 . .

Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Unique departmental event, the Lake Motors show is the unmissable event for riders and enthusiasts of beautiful mechanics.

Concentration of all types of motorcycles, trikes, cars, trucks and vans in an idyllic setting by the lake, on the beach of Auphelle.

Animations on the weekend: show bike (contest of the most beautiful motorcycle), motorcycle stunt by the pilot from Limoges Florian Bugs (stunt), engine throwing contest, stands, foodtrucks and many partners…

Music: 3 free concerts on Saturday evening and one on Sunday afternoon.

Run on Sunday morning to discover the lake of Vassivière and the Limousin countryside with a friendly drink on the course.

El Salón de Motores del Lago es el único acontecimiento del departamento que no pueden perderse los motoristas y aficionados a las bellas máquinas.

Concentración de todo tipo de motos, triciclos, coches, camiones y furgonetas en un marco idílico a orillas del lago, en la playa de Auphelle.

Animaciones durante el fin de semana: espectáculo de motos (concurso de la moto más bonita), acrobacia en moto del piloto de Limoges Florian Bugs (stunt), concurso de lanzamiento de motores, stands, foodtrucks y muchos colaboradores…

Música: 3 conciertos gratuitos el sábado por la noche y uno el domingo por la tarde.

Carrera el domingo por la mañana para descubrir el lago de Vassivière y la campiña lemosina con una bebida amistosa en el recorrido.

Die Lake Motors Show ist eine einzigartige Veranstaltung auf Departement-Ebene und ein Muss für alle Rider und Fans von schönen Maschinen.

Ansammlung aller Arten von Motorrädern, Trikes, Pkw, Lkw und Vans in einem idyllischen Rahmen am Ufer des Sees, am Strand von Auphelle.

Animationen während des Wochenendes: Showbike (Wettbewerb um das schönste Motorrad), Motorradstunt des Fahrers Florian Bugs aus Limoges (Stunt), Wettbewerb im Motorwerfen, Stände, Foodtrucks und zahlreiche Partner…

Musik: 3 kostenlose Konzerte am Samstagabend und eines am Sonntagnachmittag.

Run am Sonntagmorgen, um den Lac de Vassivière und die Landschaft des Limousin zu entdecken, mit geselligem Umtrunk auf der Strecke.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Lac de Vassivière