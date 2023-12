La 13ème Transmillevaches Auphelle Peyrat-le-Château, 5 mai 2024, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:30:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

Le Club Vélo « La Neddoise » vous donne rendez-vous au Lac de Vassivière pour la 12ème Transmillevaches avec 6 circuits VTT proposés de 15km à 100km, au départ d’Auphelle : plus de 80 % de tracés inédits ! Pour les accompagnateurs 4 parcours pédestres sont proposés de 10 à 25 km..

Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



