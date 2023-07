La Neddoise Auphelle Peyrat-le-Château, 7 octobre 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Au départ de Nedde, rando VTT 20, 35 et 50km et pedestre 10 et 15km + 1 circuit gravel de 60km à allure libre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Departing from Nedde, 20, 35 and 50km mountain bike trails and 10 and 15km pedestrian trails + 1 free-pace 60km gravel circuit.

Saliendo de Nedde, senderos para bicicletas de montaña de 20, 35 y 50 km y senderos peatonales de 10 y 15 km + 1 circuito de grava de 60 km de espacio libre.

Von Nedde aus werden Mountainbike-Touren von 20, 35 und 50 km sowie Fußwanderungen von 10 und 15 km angeboten, außerdem eine 60 km lange Gravel-Tour mit freiem Tempo.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Lac de Vassivière