Fête de la Saint Amour : 14ème édition ! Auphelle Peyrat-le-Château, 9 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

La Fête de la Saint Amour est devenue une manifestation incontournable et identitaire du territoire de Vassivière. Quoi de plus sympathique que de célébrer l’amour sous toutes ces formes en famille, entre amis ou en amoureux dans un cadre idyllique au bord du lac de Vassivière.

Cette fête, très attendue de tous, éveillera vos cinq sens tout au long de la journée jusqu’à tard dans la nuit.

Venez profiter d’un des plus beaux feu d’artifice du Limousin !.

Auphelle

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint Amour Festival has become a key event in the Vassivière region. What could be nicer than celebrating love in all its forms with family, friends or lovers in an idyllic setting on the shores of Lake Vassivière?

This much-anticipated festival will awaken your five senses all day long, until late at night.

Come and enjoy one of the finest fireworks displays in the Limousin!

La fiesta de Saint Amour se ha convertido en un acontecimiento clave en la región de Vassivière. ¿Qué mejor que celebrar el amor en todas sus formas con la familia, los amigos o los enamorados en un entorno idílico a orillas del lago de Vassivière?

Esta esperada fiesta despertará sus cinco sentidos durante todo el día y hasta bien entrada la noche.

Venga a disfrutar de uno de los mejores espectáculos pirotécnicos del Lemosín

Das Fest der Heiligen Liebe ist zu einer unumgänglichen und identitätsstiftenden Veranstaltung für das Gebiet von Vassivière geworden. Was gibt es Schöneres, als die Liebe in all ihren Formen mit der Familie, Freunden oder Verliebten in einem idyllischen Rahmen am Ufer des Sees von Vassivière zu feiern?

Dieses von allen sehnlichst erwartete Fest wird den ganzen Tag über bis spät in die Nacht Ihre fünf Sinne wecken.

Genießen Sie eines der schönsten Feuerwerke im Limousin!

