L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée sur la reconstruction d’Aunay-sur-Odon, le jeudi 3 aout à 14h30

La commune d’Aunay-sur-Odon fut entièrement détruite par les bombardements entre le 11 et le 15 juin 1944, et fut le premier village de France reconstruit en 1950. Cette visite guidée vous permettra de découvrir le patrimoine de la reconstruction : église, hôtel de ville, école, maisons suédoises.

Départ de l’hôtel de ville. Réservation obligatoire.

Pays de Vire Tourist Office offers a guided tour of the reconstruction of Aunay-sur-Odon, Thursday August 3 at 2.30pm

The commune of Aunay-sur-Odon was completely destroyed by bombing between June 11 and 15, 1944, and was the first village in France to be rebuilt in 1950. On this guided tour, you’ll discover the town’s reconstruction heritage: church, town hall, school and Swedish houses.

Departure from the town hall. Reservations required

La Oficina de Turismo del País de Vire propone una visita guiada a la reconstrucción de Aunay-sur-Odon el jueves 3 de agosto a las 14.30 horas

Totalmente destruido por los bombardeos del 11 al 15 de junio de 1944, Aunay-sur-Odon fue el primer pueblo de Francia reconstruido en 1950. En esta visita guiada, descubrirá el patrimonio de la reconstrucción: iglesia, ayuntamiento, escuela y casas suecas.

Salida desde el ayuntamiento. Imprescindible reservar

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Vire bietet Ihnen am Donnerstag, den 3. August um 14.30 Uhr eine Führung über den Wiederaufbau von Aunay-sur-Odon an

Die Gemeinde Aunay-sur-Odon wurde durch die Bombenangriffe zwischen dem 11. und 15. Juni 1944 vollständig zerstört und war das erste Dorf Frankreichs, das 1950 wieder aufgebaut wurde. Auf dieser geführten Tour lernen Sie das Erbe des Wiederaufbaus kennen: Kirche, Rathaus, Schule, Schwedenhäuser.

Abfahrt am Rathaus. Reservierung erforderlich

