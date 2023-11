Bob et moi – Théâtre à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 21 juin 2024, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. Une découverte qui va changer sa vie.

Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique, qui nous fait (re)découvrir – loin des idées reçues – les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.

À travers un récit mêlant petite et grande histoire, Alexandre Virapin raconte avec toute sa puissance au plateau, comment un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical et la portée de son message de paix et d’unité. À la fois drôle et percutant, Bob et moi est un spectacle dont on sort grandi avec la force des combats universels et joyeux d’avoir participé à cette quête intime du bonheur..

2024-06-21 20:30:00

Aunay-sur-Odon Salle des fêtes

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



One sleepless night, a demon-ridden child discovers Bob Marley. A discovery that would change his life.

Bob et moi is a captivating journey from Kingston to Miami, via Europe and Africa, which allows us to (re)discover – far from preconceived ideas – the facets of Jamaica, the cradle of reggae and the Rastafari movement.

Alexandre Virapin tells the story of how a man born in the Jamaican ghetto became a legend through his musical genius and the impact of his message of peace and unity. Both funny and hard-hitting, Bob et moi is a show from which we emerge with the strength of universal struggles and the joy of having participated in this intimate quest for happiness.

Una noche de insomnio, un niño atormentado por sus demonios descubre a Bob Marley. Un descubrimiento que cambiará su vida.

Bob et moi es un viaje cautivador de Kingston a Miami, pasando por Europa y África, que nos permite (re)descubrir -lejos de ideas preconcebidas- las facetas de Jamaica, cuna del reggae y del movimiento rastafari.

Alexandre Virapin cuenta la historia de cómo un hombre nacido en el gueto jamaicano se convirtió en leyenda gracias a su genio musical y al impacto de su mensaje de paz y unidad. Divertido e impactante a la vez, Bob et moi es un espectáculo del que se sale con la fuerza de las luchas universales y la alegría de haber participado en esta íntima búsqueda de la felicidad.

In einer schlaflosen Nacht entdeckt ein Kind, das von seinen Dämonen geplagt wird, Bob Marley. Eine Entdeckung, die sein Leben verändern wird.

Bob und ich ist eine fesselnde Reise von Kingston nach Miami, über Europa und Afrika, die uns die Facetten Jamaikas, der Wiege des Reggae und der Rastafari-Bewegung, (wieder) entdecken lässt – weit entfernt von den gängigen Vorstellungen.

In einer Geschichte, die große und kleine Geschichten miteinander verbindet, erzählt Alexandre Virapin mit all seiner Kraft am Set, wie ein Mann aus dem jamaikanischen Ghetto durch sein musikalisches Genie und die Reichweite seiner Botschaft von Frieden und Einheit den Status einer Legende erlangt hat. Bob et moi ist ein witziges und zugleich eindringliches Stück, aus dem man mit der Kraft universeller Kämpfe und der Freude, an dieser intimen Suche nach Glück teilgenommen zu haben, gestärkt hervorgeht.

