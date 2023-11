Du théâtre avec « Guten tag, Madame Merkel » à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 13 mars 2024, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Guten Tag, Madame Merkel est un seul en scène épique sur la vie d’Angela Merkel. C’est l’histoire de cette politicienne « sans charisme » devenue la femme la plus puissante du monde.

Avec une vingtaine d’autres personnages à ses côtés, de Bismarck à Theresa May en passant par Nicolas Sarkozy, on suit sa vie, de la chute du mur du Berlin jusqu’à la fi n de sa carrière, découvrant ainsi sous l’angle intime cette femme de pouvoir secrète à l’intelligence politique redoutable.

C’est Anna Fournier, brestoise d’origine, devenue l’une des jeunes comédiennes les plus repérées de sa génération, qui incarne avec un talent fou la chancelière et la galerie de personnages qui l’entourent. Remarquable !.

2024-03-13 20:30:00 fin : 2024-03-13 22:00:00. .

Aunay-sur-Odon Salle des fêtes

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



Guten Tag, Madame Merkel is an epic one-woman play about the life of Angela Merkel. It’s the story of how this « uncharismatic » politician became the most powerful woman in the world.

Alongside a cast of twenty or so other characters, from Bismarck to Theresa May to Nicolas Sarkozy, we follow her life from the fall of the Berlin Wall to the end of her career, gaining an intimate insight into this secretive woman of power and formidable political intelligence.

Anna Fournier, a native of Brest who has become one of the most sought-after young actresses of her generation, plays the chancellor and the gallery of characters around her with uncanny talent. Remarkable!

Guten Tag, Madame Merkel es un épico espectáculo unipersonal sobre la vida de Angela Merkel. Es la historia de cómo esta política « poco carismática » se convirtió en la mujer más poderosa del mundo.

Con una veintena de personajes a su lado, de Bismarck a Theresa May, pasando por Nicolas Sarkozy, seguimos su vida desde la caída del Muro de Berlín hasta el final de su carrera, obteniendo una visión íntima de esta mujer de poder reservado y formidable inteligencia política.

Anna Fournier, natural de Brest y convertida en una de las actrices jóvenes más solicitadas de su generación, interpreta a la canciller y a la galería de personajes que la rodean con un talento extraordinario. ¡Notable!

Guten Tag, Frau Merkel ist ein episches Einzelstück über das Leben von Angela Merkel. Es ist die Geschichte einer « uncharismatischen » Politikerin, die zur mächtigsten Frau der Welt wurde.

Mit zwanzig anderen Figuren an ihrer Seite, von Bismarck über Theresa May bis hin zu Nicolas Sarkozy, verfolgen wir ihr Leben vom Fall der Berliner Mauer bis zum Ende ihrer Karriere und lernen so diese geheime Machtfrau mit ihrer furchterregenden politischen Intelligenz aus einer intimen Perspektive kennen.

Anna Fournier, eine gebürtige Bremerin, die sich zu einer der gefragtesten jungen Schauspielerinnen ihrer Generation entwickelt hat, verkörpert die Kanzlerin und die Galerie der Personen, die sie umgeben, mit großem Talent. Bemerkenswert!

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche