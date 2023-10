Rollercoaster – Jonglage ultra-moderne à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 14 décembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Entouré de structures gonflables géantes bleues et accompagné par une musique électronique composée de samples de sons de fêtes foraines, Wes Peden présente un jonglage innovant inspiré par les grands huit et leurs ceintures de sécurité high-tech.

S’enchaînent des numéros parmi les plus difficiles dans lesquels Wes manipule tube transparent de quatre mètres, balles, ombrelle, massues multicolore et assiettes. Impressionnant ! Rollercoaster défie les règles traditionnelles du spectacle pour créer un sentiment de sécurité permettant de mettre en scène des numéros de jonglage parmi les plus difficiles jamais exécutés sur scène !

Dès 8 ans..

2023-12-14 19:45:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

Aunay-sur-Odon Route de Condé

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



Surrounded by giant blue inflatables and accompanied by an electronic score featuring samples of funfair sounds, Wes Peden presents an innovative juggling act inspired by roller coasters and their high-tech safety belts.

He performs some of the most challenging acts in the world, manipulating four-meter-long transparent tubes, balls, umbrellas, multicolored clubs and plates. Impressive! Rollercoaster defies the traditional rules of showmanship to create a sense of security for some of the most challenging juggling acts ever performed on stage!

Ages 8 and up.

Rodeado de gigantescos hinchables azules y acompañado de música electrónica compuesta por muestras de sonidos de parques de atracciones, Wes Peden presenta un innovador número de malabares inspirado en las montañas rusas y sus cinturones de seguridad de alta tecnología.

Realiza algunos de los números más difíciles, manipulando un tubo transparente de cuatro metros, pelotas, paraguas, palos multicolores y platos. Es un espectáculo impresionante Rollercoaster desafía las reglas tradicionales del espectáculo para crear una sensación de seguridad que permite poner en escena algunos de los números de malabarismo más difíciles jamás realizados sobre un escenario

Para niños a partir de 8 años.

Umgeben von riesigen blauen aufblasbaren Strukturen und begleitet von elektronischer Musik, die aus Samples von Jahrmarktsgeräuschen besteht, präsentiert Wes Peden eine innovative Jonglage, die von Achterbahnen und ihren Hightech-Sicherheitsgurten inspiriert ist.

Es folgen einige der schwierigsten Nummern, bei denen Wes mit einer vier Meter langen transparenten Röhre, Bällen, einem Schirm, bunten Keulen und Tellern hantiert. Das ist beeindruckend! Rollercoaster setzt sich über die traditionellen Regeln der Show hinweg, um ein Gefühl der Sicherheit zu schaffen, das es ermöglicht, einige der schwierigsten Jongliernummern, die je auf einer Bühne aufgeführt wurden, zu inszenieren!

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-05 par Calvados Attractivité