Projection spéciale « Capitaines » au cinéma Paradiso Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 2 décembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Dans le cadre de regards croisés : elle est belle la démocractie !, Le cinéma Paradiso vous propose la projection spéciale « Capitaines ». Deux courts métrages suivits d’un goûter bio. Dès 6 ans.

– « Moules-Frites » de Nicolas HU : Noée, 9 ans, vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur l’île de Benac’h, où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un resaurant. Tout juste arrivée, Noée découvre que sur l’île, tout le monde se connaît et qu’ils font tous de la voile. Et ça, ça l’attire ! Sauf que sa mère n’a pas les moyens de l’inscrire au club de voile… Noée va remuer ciel et terre pour vivre sa nouvelle passion malgré les difficultés qu’elle rencontrera sur son chemin.

– « Les Astres Immobiles » de Noémi Gruner et Séléna Picque : Chenghua, une petite fille pleine d’imagination, doit préparer un exposé sur l’espace avec son meilleur ami Sofian. Mais elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire, car elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Ces derniers ne parlent pas français et son dépendants de leur fille, sans se rendre compte du poids qu’ils font peser sur ses épaules..

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

Aunay-sur-Odon Place de l’hôtel de ville

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



As part of the « regards croisés : elle est belle la démocractie » program, Cinema Paradiso presents a special screening of « Captains ». Two short films followed by an organic snack. Ages 6 and up.

– « Moules-Frites » by Nicolas HU: 9-year-old Noée joins her mother on the island of Benac’h, where she has found a job as a waitress in a restaurant. Having just arrived, Noée discovers that everyone on the island knows everyone else, and that they all go sailing. And that appeals to her! But her mother can’t afford to enroll her in the sailing club… Noée will move heaven and earth to pursue her new passion, despite the difficulties she encounters along the way.

– « Les Astres Immobiles » by Noémi Gruner and Séléna Picque: Chenghua, an imaginative little girl, has to prepare a presentation on space with her best friend Sofian. But she can’t find the time to do it, as her parents are constantly asking her to translate for them. They don’t speak French and are dependent on their daughter, without realizing the weight they’re putting on her shoulders.

En el marco del programa « regards croisés : elle est belle la démocractie », Cinema Paradiso ofrece una proyección especial de « Capitaines ». Dos cortometrajes seguidos de un tentempié ecológico. A partir de 6 años.

– « Moules-Frites » de Nicolas HU: Noée, de 9 años, viene a reunirse con su madre, que acaba de mudarse a la isla de Benac’h, donde ha encontrado trabajo como camarera en un restaurante. Noée acaba de llegar y descubre que en la isla todo el mundo se conoce y que todos salen a navegar. Y eso le encanta Pero su madre no puede permitirse inscribirla en el club náutico… Noée moverá cielo y tierra para perseguir su nueva pasión, a pesar de las dificultades que encontrará en el camino.

– « Les Astres Immobiles », de Noémi Gruner y Séléna Picque: Chenghua, una niña llena de imaginación, tiene que preparar una presentación sobre el espacio con su mejor amigo Sofian. Pero no encuentra tiempo porque sus padres no paran de pedirle que les traduzca. No hablan francés y dependen de su hija, sin darse cuenta del peso que cargan sobre sus hombros.

Im Rahmen von regards croisés: elle est belle la démocractie! bietet Ihnen das Kino Paradiso die Sondervorführung « Capitaines » an. Zwei Kurzfilme, gefolgt von einem Bio-Snack. Ab 6 Jahren.

– « Moules-Frites » von Nicolas HU: Die neunjährige Noée kommt zu ihrer Mutter, die sich vor kurzem auf der Insel Benac’h niedergelassen hat, wo sie eine Stelle als Kellnerin in einem Restaurant gefunden hat. Noée ist gerade erst angekommen und entdeckt, dass auf der Insel jeder jeden kennt und dass alle segeln. Und das zieht sie an! Nur ihre Mutter kann es sich nicht leisten, sie im Segelclub anzumelden… Noée wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihre neue Leidenschaft auszuleben, trotz der Schwierigkeiten, denen sie auf ihrem Weg begegnet.

– « Les Astres Immobiles » von Noémi Gruner und Séléna Picque: Chenghua, ein fantasievolles Mädchen, muss mit ihrem besten Freund Sofian ein Referat über den Weltraum vorbereiten. Sie kann jedoch nicht die nötige Zeit aufbringen, da sie von ihren Eltern ständig als Übersetzerin gebraucht wird. Diese sprechen kein Französisch und sind von ihrer Tochter abhängig, ohne zu merken, welche Last sie auf ihren Schultern tragen.

