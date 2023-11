Projection spéciale « Le Barrage » au cinéma Paradiso Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 1 décembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Dans le cadre de regards croisés : elle est belle la démocractie !, Le cinéma Paradiso vous propose la projection spéciale « Le Barrage », de Ali Cherri.

Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue. Alors que les soudanais se soulèvent pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie…

Ni fiction, ni documentaire, ce film méditatif tourné en 2022 nous offre ses paysages grandioses en toile de fond et donne le visage de Maher El Khair aux événements tragiques qui secouent le Soudan aujourd’hui..

2023-12-01 20:45:00 fin : 2023-12-01 22:15:00. .

Aunay-sur-Odon Place de l’hôtel de ville

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



As part of the « regards croisés : elle est belle la démocractie » program, Cinema Paradiso presents a special screening of « Le Barrage », by Ali Cherri.

Sudan, near the Merowe dam. Maher works in a traditional brickworks fed by the waters of the Nile. Every evening, he secretly ventures into the desert to build a mysterious structure out of mud. As the Sudanese people rise up to demand their freedom, his creation seems to come to life…

Neither fiction nor documentary, this meditative film shot in 2022 offers us its grandiose landscapes as a backdrop, and gives Maher El Khair’s face to the tragic events shaking Sudan today.

En el marco del ciclo « regards croisés : elle est belle la démocractie », el cine Paradiso presenta una proyección especial de « Le Barrage », de Ali Cherri.

Sudán, cerca de la presa de Merowe. Maher trabaja en una fábrica de ladrillos tradicional alimentada por las aguas del Nilo. Todas las noches se adentra en secreto en el desierto para construir una misteriosa estructura de barro. Cuando el pueblo sudanés se levanta para exigir su libertad, su creación parece cobrar vida…

Ni ficción ni documental, esta meditativa película rodada en 2022 nos ofrece sus grandiosos paisajes como telón de fondo y pone el rostro de Maher El Khair a los trágicos acontecimientos que sacuden hoy Sudán.

Im Rahmen von regards croisés: elle est belle la démocractie! zeigt das Kino Paradiso die Sondervorführung « Le Barrage » (Der Staudamm) von Ali Cherri.

Sudan, in der Nähe des Merowe-Staudamms. Maher arbeitet in einer traditionellen Ziegelei, die vom Wasser des Nils gespeist wird. Jeden Abend wagt er sich heimlich in die Wüste, um ein mysteriöses Bauwerk aus Schlamm zu errichten. Während die Sudanesen sich erheben, um ihre Freiheit einzufordern, scheint seine Schöpfung zum Leben zu erwachen…

Dieser meditative Film aus dem Jahr 2022, der weder Fiktion noch Dokumentation ist, bietet uns seine grandiosen Landschaften als Hintergrund und lässt die tragischen Ereignisse, die den Sudan heute erschüttern, durch das Gesicht von Maher El Khair erscheinen.

