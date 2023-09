Soirée théâtre avec « Un Démocrate » à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 30 novembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Dans le cadre de Regards Croisés, L’Aipos vous propose la pièce de théâtre « Un Démocrate », par la compagnie Idiomécanic Théâtre.

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années 20 à New York des méthodes de manipulation des masses sans précédent. Il met au point la fabrication du consentement et vend indifféremment savons, présidents, cigarettes et coups d’état. En réalité, Eddie de vend pas : il fait en sorte que les gens achètent. Il sait où appuyer, quels leviers actionner, quelles cloches faire sonner… et le citoyen devient un consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre – librement croit-il. Quand Eddie meurt paisiblement en 1995 à l’âge de 103 ans, son système a transformé le monde.

Un Démocrate est une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de l’oeuvre d’un des hommes les plus influents du XXe siècle. Que reste-t-il de la Démocratie à l’ère du Big Data et de l’hyper-communication ?

Durée 1h25. Dès 15 ans..

2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 22:00:00. .

Aunay-sur-Odon Route de Condé

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



As part of Regards Croisés, L’Aipos presents the play « Un Démocrate », by the Idiomecanic Théâtre company.

Edward Bernays, Freud’s nephew, invented unprecedented methods of mass manipulation in New York in the 1920s. He perfected the manufacture of consent, selling soaps, presidents, cigarettes and coups d’état indiscriminately. In reality, Eddie doesn’t sell: he makes people buy. He knows where to push, which levers to pull, which bells to ring… and the citizen becomes a docile consumer who buys, votes, goes to war – freely, he believes. When Eddie died peacefully in 1995 at the age of 103, his system had transformed the world.

A Democrat is a mercilessly humorous, epic journey through the life and work of one of the 20th century’s most influential men. What remains of Democracy in the age of Big Data and hyper-communication?

Running time 1h25. Ages 15 and up.

En el marco del programa Regards Croisés, L’Aipos presenta la obra « Un Démocrate », de la compañía Idiomecanic Théâtre.

En los años veinte, en Nueva York, Edward Bernays, sobrino de Freud, inventó métodos inéditos para manipular a las masas. Perfeccionó la fabricación del consentimiento y vendió de todo, desde jabón hasta presidentes, cigarrillos y golpes de Estado. En realidad, Eddie no vendía: hacía que la gente comprara. Sabe dónde empujar, de qué palancas tirar, qué campanas tocar… y el ciudadano se convierte en un consumidor dócil que compra, vota, va a la guerra… libremente, piensa. Cuando Eddie murió pacíficamente en 1995 a la edad de 103 años, su sistema había transformado el mundo.

Un demócrata es un viaje épico, despiadadamente humorístico, a través de la vida y la obra de uno de los hombres más influyentes del siglo XX. ¿Qué queda de la democracia en la era del Big Data y la hipercomunicación?

Duración: 1 h 25 min. A partir de 15 años.

Im Rahmen von Regards Croisés präsentiert Ihnen L’Aipos das Theaterstück « Un Démocrate » von der Theatergruppe Idiomécanic Théâtre.

Edward Bernays, Freuds Neffe, erfindet in den 20er Jahren in New York beispiellose Methoden zur Manipulation der Massen. Er entwickelt die Herstellung von Zustimmung und verkauft unterschiedslos Seifen, Präsidenten, Zigaretten und Staatsstreiche. In Wirklichkeit verkauft Eddie nicht: Er bringt die Leute dazu, zu kaufen. Er weiß, wo er drücken, welche Hebel er betätigen, welche Glocken er läuten lassen muss … und der Bürger wird zu einem gefügigen Konsumenten, der kauft, wählt und in den Krieg zieht – frei, wie er glaubt. Als Eddie 1995 im Alter von 103 Jahren friedlich stirbt, hat sein System die Welt verändert.

Ein Demokrat ist eine epische, schonungslos humorvolle Reise durch das Leben und Werk eines der einflussreichsten Männer des 20. Jahrhunderts. Was bleibt von der Demokratie im Zeitalter von Big Data und Hyperkommunikation?

Dauer 1h25. Ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche