Concert de la Sainte-Cécile à Aunay-sur-Odon Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay, 26 novembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

L’Union Musicale d’Aunay-sur-Odon vous propose comme chaque année son concert gratuite de la Sainte-Cécile. Venez nombreux !.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Aunay sur Odon Route de Condé

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



Every year, the Union Musicale d’Aunay-sur-Odon presents its free Sainte-Cécile concert. Come one, come all!

Cada año, la Unión Musical de Aunay-sur-Odon presenta su concierto gratuito de Sainte-Cécile. ¡Venga uno, vengan todos!

Die Union Musicale d’Aunay-sur-Odon bietet Ihnen wie jedes Jahr ihr kostenloses Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie an. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-16 par Attitude Manche