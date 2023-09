Soirée théâtre avec « 2 soeurs » à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 14 novembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Calvados

L’Aipos vous propose la pièce de théâtre « 2 soeurs », par la compagnie Le Cri de l’Armoire.

Un thriller où l’on verra que la folie et la peur sont deux soeurs qui aiment se côtoyer, qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu, et que le spectateur est une sorcière comme les autres.

1953 : vers la fin novembre dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières. 2 soeurs est un thriller-enquête où s’enchassent dans la peau d’un seul comédien, les témoignages des protagonistes de l’histoire. Ils sont rapidement rejoints par des personnages qui ne font pas partie de la fiction et qui s’invitent au milieu du récit pour mieux la troubler : le metteur en scène, l’auteur, le compositeur, le spectateur…

Durée 1h10. Dès 13 ans..

2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 21:40:00. .

Aunay-sur-Odon Route de Condé

Les Monts d'Aunay 14260 Calvados Normandie



Aipos presents the play « 2 soeurs », by the company Le Cri de l’Armoire.

A thriller in which we discover that madness and fear are two sisters who like to live side by side, that a diary is not meant to be read, and that the spectator is just another witch.

1953: towards the end of November in south-west Ireland, the young Aïleen O’Leary disappears. 60 years later, Marc, an ethnologist specializing in mass hysteria, finds her diary and suspects a lynching and the resurgence of witch massacres. 2 soeurs is a thriller-investigation in which the testimonies of the story’s protagonists are interwoven into the skin of a single actor. They are quickly joined by characters who are not part of the fiction, but who are invited into the middle of the story to disrupt it: the director, the author, the composer, the spectator…

Running time: 1 hr 10 min. Ages 13 and up.

Aipos presenta la obra « 2 soeurs », de la compañía Le Cri de l’Armoire.

Se trata de un thriller en el que descubrimos que la locura y el miedo son dos hermanas a las que les gusta convivir, que un diario no está hecho para ser leído y que el espectador es una bruja más.

1953: a finales de noviembre, en el suroeste de Irlanda, la joven Aïleen O’Leary desaparece. 60 años después, Marc, un etnólogo especializado en histeria colectiva, encuentra su diario y sospecha de un linchamiento y de un resurgimiento de las masacres de brujas. 2 soeurs es un thriller-investigación en el que un solo actor asume los testimonios de los protagonistas de la historia. A ellos se unen rápidamente personajes ajenos a la ficción que se inmiscuyen en medio de la historia para perturbarla aún más: el director, el autor, el compositor, el espectador…

Duración: 1 hora y 10 minutos. A partir de 13 años.

Aipos bietet Ihnen das Theaterstück « 2 Schwestern » von der Theatergruppe Le Cri de l’Armoire an.

Ein Thriller, in dem wir sehen werden, dass Wahnsinn und Angst zwei Schwestern sind, die gerne nebeneinander leben, dass ein Tagebuch nicht zum Lesen gedacht ist und dass der Zuschauer eine Hexe wie alle anderen ist.

1953: Gegen Ende November verschwindet im Südwesten Irlands die junge Aïleen O’Leary. 60 Jahre später findet Marc, ein Ethnologe, der sich auf Massenhysterien spezialisiert hat, ihr Tagebuch und vermutet einen Lynchmord und das Wiederaufleben von Hexenmassakern. 2 Schwestern ist ein Ermittlungs-Thriller, in dem sich die Aussagen der Protagonisten der Geschichte in der Haut eines einzigen Schauspielers vereinen. Zu ihnen gesellen sich schnell Figuren, die nicht Teil der Fiktion sind und sich in die Mitte der Erzählung drängen, um sie besser zu verwirren: der Regisseur, der Autor, der Komponist, der Zuschauer…

Dauer 1h10. Ab 13 Jahren.

