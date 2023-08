Fête Notre Dame à Aunay-sur-Odon Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay, 10 septembre 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Venez fêter Notre Dame à Aunay-sur-Odon. Pour l’occasion, le Comité des Fêtes organise un grand vide-greniers, avec braderie des commerçants et animations diverses. A 11h : messe en musique avec l’Union Musicale. A 14h30 : concert de l’Union Musicale. Venez nombreux ! Inscriptions au vide-greniers le jour J dès 6h devant la Mairie..

2023-09-10 09:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Aunay sur Odon Centre ville

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



Come and celebrate Notre Dame in Aunay-sur-Odon. For the occasion, the Comité des Fêtes organizes a big garage sale, with a shopkeepers’ sale and various animations. At 11:00 am : mass with music by the Union Musicale. At 2:30 pm: concert of the Union Musicale. Come in great numbers! Registration for the garage sale on the day in front of the town hall from 6 am.

Venga a celebrar Notre Dame en Aunay-sur-Odon. Para celebrarlo, el Comité des Fêtes organiza una gran venta de garaje, con mercadillo y otras actividades. A las 11:00: misa con música de la Unión Musical. A las 14.30 h: concierto de la Unión Musical. Venid todos Inscripciones para la venta de garaje a partir de las 6h del mismo día delante de la Mairie.

Feiern Sie Notre Dame in Aunay-sur-Odon. Zu diesem Anlass organisiert das Festkomitee einen großen Flohmarkt, mit Ausverkauf der Händler und verschiedenen Animationen. Um 11 Uhr: Musikalische Messe mit der Union Musicale. Um 14:30 Uhr: Konzert der Union Musicale. Kommen Sie zahlreich! Anmeldung für den Flohmarkt am Tag X ab 6 Uhr vor dem Rathaus.

