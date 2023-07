Les Estivales du Pré-Bocage : Hands Some Feet à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 5 août 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Durant tout l’été, en juillet et en août, Les Estivales du Pré-Bocage font leur grand retour !

Musique, danse, théâtre, cirque, arts de rue, faites une pause spectaculaire ! Retrouvez les jours de marchés de Villers-Bocage (le mercredi matin) et d’Aunay-sur-Odon (le samedi matin), à partir de 11h, les artistes qui animeront votre matinée.

Aujourd’hui à Aunay sur Odon, retrouvez “Hands Some Feet » Par amour, c’est bien connu, on en ferait parfois des pieds et des mains. Avec une douceur infinie, le duo Hands some Feet (« Des mains et quelques pieds ») semble prendre cette expression au pied de la lettre : la jonglerie de Jeromy Zwick se mêle avec malice et délicatesse à l’équilibre sur fil de fer de Liisa Näykki, pour former une parade amoureuse qui vous fera fondre plus vite que du beurre dans la poêle. Ce tango varie les rythmes et les couleurs, rougissant d’un baiser volé, mêlant quelques gouttes de chant à des instruments joués en live. Chaleureux comme une brise d’été..

Aunay-sur-Odon Place de l’Hôtel de Ville

All summer long, in July and August, Les Estivales du Pré-Bocage are back!

Music, dance, theater, circus, street arts, take a spectacular break! Join us on market days in Villers-Bocage (Wednesday mornings) and Aunay-sur-Odon (Saturday mornings), from 11 a.m. onwards, to discover the artists who will enliven your morning.

Today, in Aunay-sur-Odon, you’ll be treated to Hands Some Feet. It’s a well-known fact that, for love, you’ll sometimes go to extremes. With infinite gentleness, the duo Hands some Feet seems to take this expression literally: Jeromy Zwick?s juggling mixes with malice and delicacy with Liisa Näykki?s wire balancing, to form a parade of love that will melt you faster than butter in a frying pan. This tango varies rhythms and colors, blushing with a stolen kiss, mixing a few drops of song with live instruments. Warm as a summer breeze.

Durante todo el verano, en julio y agosto, ¡vuelven Les Estivales du Pré-Bocage!

Música, danza, teatro, circo, artes de calle, ¡tómese un respiro espectacular! Los días de mercado en Villers-Bocage (miércoles por la mañana) y Aunay-sur-Odon (sábados por la mañana), a partir de las 11:00 h, podrá conocer a los artistas que le amenizarán la mañana.

Hoy, en Aunay-sur-Odon, le esperan Hands Some Feet: es bien sabido que a veces el amor te coge por banda. Con una dulzura infinita, el dúo Hands some Feet parece tomarse esta expresión al pie de la letra: los malabares de Jeromy Zwick se combinan con malicia y delicadeza con los equilibrios de alambre de Liisa Näykki para formar un desfile de amor que le derretirá más rápido que la mantequilla en una sartén. Este tango varía ritmos y colores, ruboriza con un beso robado, mezcla unas gotas de canción con instrumentos tocados en directo. Cálido como una brisa de verano.

Den ganzen Sommer über, im Juli und August, feiern Les Estivales du Pré-Bocage ihr großes Comeback!

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Straßenkunst – gönnen Sie sich eine spektakuläre Pause! An den Markttagen in Villers-Bocage (mittwochs vormittags) und Aunay-sur-Odon (samstags vormittags) finden Sie ab 11 Uhr die Künstler, die Ihren Vormittag gestalten werden.

Heute gibt es in Aunay sur Odon ?Hands Some Feet » Aus Liebe, das ist allgemein bekannt, würde man manchmal Hand und Fuß machen. Das Duo Hands some Feet (« Hände und einige Füße ») scheint diese Redewendung mit unendlicher Sanftheit wörtlich zu nehmen: Jeromy Zwicks Jonglieren vermischt sich mit der Drahtseilbalance von Liisa Näykki zu einer Liebesparade, die Sie schneller schmelzen lässt als die Butter in der Pfanne. Dieser Tango variiert die Rhythmen und Farben, rötet sich von einem gestohlenen Kuss und vermischt ein paar Tropfen Gesang mit live gespielten Instrumenten. Warm wie eine Sommerbrise.

