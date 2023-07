Les Estivales du Pré-Bocage : concert de Swing Uppercut à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 15 juillet 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Durant tout l’été, en juillet et en août, Les Estivales du Pré-Bocage font leur grand retour !

Musique, danse, théâtre, cirque, arts de rue, faites une pause spectaculaire ! Retrouvez les jours de marchés de Villers-Bocage (le mercredi matin) et d’Aunay-sur-Odon (le samedi matin), à partir de 11h, les artistes qui animeront votre matinée.

Aujourd’hui à Aunay sur Odon, retrouvez “Swing Uppercut”, un groupe atypique composé d’un saxophone baryton, d’une guitare, d’un saxophone alto et d’un violon. Leurs armes sont le swing, une bonne dose d’esprit rock’n’roll et des improvisations jazzy explosives….

2023-07-15 11:00:00 fin : 2023-07-15 12:00:00. .

Aunay-sur-Odon Place de l’Hôtel de Ville

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



All summer long, in July and August, Les Estivales du Pré-Bocage are back!

Music, dance, theater, circus, street arts, take a spectacular break! Join us on market days in Villers-Bocage (Wednesday mornings) and Aunay-sur-Odon (Saturday mornings), from 11 a.m. onwards, to discover the artists who will enliven your morning.

Today in Aunay-sur-Odon, you’ll find ?Swing Uppercut? an atypical group made up of a baritone saxophone, a guitar, an alto saxophone and a violin. Their weapons are swing, a healthy dose of rock?n?roll spirit and explosive jazzy improvisations?

Durante todo el verano, en julio y agosto, ¡vuelven Les Estivales du Pré-Bocage!

Música, danza, teatro, circo, artes de calle, ¡tómese un respiro espectacular! Los días de mercado en Villers-Bocage (miércoles por la mañana) y Aunay-sur-Odon (sábados por la mañana), a partir de las 11:00 h, podrá conocer a los artistas que le amenizarán la mañana.

Hoy, en Aunay-sur-Odon, encontrará a Swing Uppercut, un grupo atípico formado por un saxofón barítono, una guitarra, un saxofón alto y un violín. Sus armas son el swing, una buena dosis de espíritu rock?n?roll y explosivas improvisaciones jazzísticas?

Den ganzen Sommer über, im Juli und August, feiern Les Estivales du Pré-Bocage ihr großes Comeback!

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Straßenkunst – gönnen Sie sich eine spektakuläre Pause! An den Markttagen in Villers-Bocage (mittwochs vormittags) und Aunay-sur-Odon (samstags vormittags) finden Sie ab 11 Uhr die Künstler, die Ihren Vormittag gestalten werden.

In Aunay sur Odon erwartet Sie heute ?Swing Uppercut?, eine atypische Gruppe, die aus einem Baritonsaxophon, einer Gitarre, einem Altsaxophon und einer Violine besteht. Ihre Waffen sind Swing, eine gute Portion Rock’n’Roll und explosive Jazz-Improvisationen

