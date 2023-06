Fête de la musique à Aunay-sur-Odon Aunay sur Odon Les Monts d’Aunay, 16 juin 2023, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Le Comité des Fêtes vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de la fête de la musique !.

2023-06-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Aunay sur Odon Centre ville

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



The Comité des Fêtes invites you to share a convivial moment on the occasion of the music festival!

El Comité des Fêtes le invita a participar en la Fiesta de la Música

Das Festkomitee lädt Sie ein, anlässlich der Fête de la Musique einen geselligen Moment zu teilen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche