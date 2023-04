Salon de l’habitat à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon, 15 avril 2023, Les Monts d'Aunay.

L’Ucia Pré-Bocage vous invite à son salon de l’habitat 2023. Sur place vous retrouverez les artisans et entreprises du territoire qui sauront vous apporter leurs conseils et leur expertise en matière de travaux et d’amélioration de l’habitat, de financement et d’économie d’énergie. Restauration sur place..

Samedi 2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. .

Aunay-sur-Odon Route de Condé

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



The Ucia Pré-Bocage invites you to its housing fair 2023. On the spot you will find the craftsmen and companies of the territory which will be able to bring you their councils and their expertise in work and improvement of the habitat, financing and energy saving. Catering on the spot.

La Ucia Pré-Bocage le invita a su feria de la vivienda 2023. En el lugar encontrará artesanos y empresas de la zona que podrán ofrecerle sus consejos y experiencia en materia de obras y mejoras del hogar, financiación y ahorro energético. Restauración in situ.

Ucia Pré-Bocage lädt Sie zu seiner Wohnraummesse 2023 ein. Vor Ort finden Sie Handwerker und Unternehmen aus der Region, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihr Fachwissen in Sachen Baumaßnahmen und Wohnraumverbesserung, Finanzierung und Energiesparen einbringen können. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche