TOURNOI DE POKER CARITATIF Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac, 1 décembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

Tournoi de Poker Caritatif à la Salle du centre Socio culturel à Aumont-Aubrac.

Organisé par le Comité des fêtes Aumonais. Inscription au 07 86 93 35 00

Pointage des inscriptions à partir de 18h.

Table finale récompensée

Pour participer il vous ….

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

Aumont-Aubrac Centre Socio Culturel

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



Charity Poker Tournament at the Salle du center Socio culturel in Aumont-Aubrac.

Organized by the Comité des fêtes Aumonais. Registration on 07 86 93 35 00

Registration clocks open at 6pm.

Final table rewarded

To take part, you …

Torneo benéfico de póquer en la Salle du centre Socio culturel de Aumont-Aubrac.

Organizado por el Comité des fêtes Aumonais. Para inscribirse, llame al 07 86 93 35 00

Los relojes de inscripción se abren a las 18.00 h.

Cuadro final recompensado

Para participar, …

Karitatives Pokerturnier im Saal des soziokulturellen Zentrums in Aumont-Aubrac.

Organisiert vom Comité des fêtes Aumonais. Anmeldung unter 07 86 93 35 00

Stempelung der Anmeldungen ab 18 Uhr.

Belohnter Finaltisch

Um teilzunehmen il vous …

