REPAS ET BAL MUSETTE ET DISCO Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac, 18 novembre 2023, Peyre en Aubrac.

Peyre en Aubrac,Lozère

19h Repas moules-frites et bal musette suivi d’un bal disco à minuit à la maison de la Terre de Peyre organisé par l’association Tic Tac 48. Animé par Jérome Farges.

Réservation au 06 72 11 18 95 ou au 06 83 06 28 90….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 03:00:00. EUR.

Aumont-Aubrac Maison de la Terre de Peyre

Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie



7pm Mussels and French fries meal and musette ball followed by a disco ball at midnight at the Maison de la Terre de Peyre, organized by the Tic Tac 48 association. Hosted by Jérome Farges.

Bookings on 06 72 11 18 95 or 06 83 06 28 90…

19.00 h Cena de mejillones y patatas fritas seguida de una discoteca a medianoche en la Maison de la Terre de Peyre, organizada por la asociación Tic Tac 48. Presentado por Jérome Farges.

Reservas en el 06 72 11 18 95 o en el 06 83 06 28 90…

19 Uhr Essen mit Muscheln und Pommes frites und Musette-Tanz, gefolgt von einem Disco-Ball um Mitternacht im Maison de la Terre de Peyre, organisiert vom Verein Tic Tac 48. Moderiert von Jérome Farges.

Reservierung unter 06 72 11 18 95 oder 06 83 06 28 90…

